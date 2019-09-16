Самбурская пожаловалась на преследователя с кирпичом

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала в Instagram, что ее уже некоторое время преследует подозрительный поклонник. Началось всё с того, что он поджидал девушку после спектакля, но когда она проигнорировала его попытку познакомиться и села в машину, «поклонник» бросил камень в автомобиль. 32-летняя артистка вспоминает, что парень несколько раз приближался к ней с кирпичом в руках, а потом подавал на нее заявление в полицию, мол, Настасья отдавила ему ногу автомобилем. Актрисе пришлось взять группу свидетелей и идти в отдел – доказывать, что в этот день ее даже не было в театре.

После одного из инцидентов две фанатки Самбурской и охранник сумели задержать преследователя. Актриса вызвала полицию и написала на него заявление. В ответ следователь заявил, что нет закона, по которому молодому человеку могут запретить приближаться к артистке, а метание камней без озвученной угрозы убийством не считается покушением.

«Он невменяем, так как нёс полицейским чушь о том, что я владею его имуществом и причастна к пожару в Кемерово. А в прошлый раз рассказывал моей помощнице, что я его девушка и он меня спас из аварии какой-то, что собирается мне предложение делать, но пока дело не дошло до интима, он повременит и вообще мы в ссоре», – рассказала о преследователе Настасья.

Актриса боится, что «ухажера» отпустят, и никакие законы не смогут ее защитить от повторных преследований, пока однажды камень не прилетит ей в голову. Она спрашивает у подписчиков, в какие двери нужно стучаться, чтобы изменить законодательство в данному вопросе.

Согласны с Настасьей, что должен быть закон, запрещающий одному гражданину приближаться к другому?