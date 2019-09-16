Водонаева в Армении забыла о диете и налегает на десерты

Алена Водонаева тщательно следит за собственным питанием. Девушка ни раз признавалась, что наша внешность напрямую зависит от того, что мы употребляем в пищу.

Правда, и она позволяет себе некие поблажки. Так, в отпуске в Армении теледива отведала вкуснейшие вафли с сахарной пудрой и ягодами.

«Как же это вкусно», — поведала та, признавшись в том, что «согрешила» сладеньким.

Напомним, в отпуске в Америке Алена также частенько делилась фото фастфуда и калорийных десертов. Ведь на то, по мнению телеведущей, и есть отпуск, чтобы позволить себе «что-нибудь запрещенное».