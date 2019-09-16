Писатель Карен Маркарян попросил оставить в покое Заворотнюк

Детский писатель Карен Маркарян недоволен повышенным интересом россиян к актрисе Анастасии Заворотнюк. Свое негодование он излил в стихах, разместив произведение на своем канале в «Яндекс Дзене».
Он попросил людей оставить звезду в покое. По его мнению, все, что происходит сейчас вокруг имени Заворотнюк, – чистой воды фарс. Писатель уверен, что настанет время и Анастасия расскажет о своей болезни сама, как и обещала ранее.
«Не только в сериалах звезды плачут…
Прекрасной няне – лучики добра
И выдержке ее семье, удачи.
А травлю в прессе прекратить пора», — написал он.
Ранее мы писали о Николае Баскове, который недавно потерял отца и искренне сочувствует родственникам актрисы. В своем архиве он нашел трогательное видео, на котором Анастасия Заворотнюк поет песню о том, что ей многое надо успеть в этой жизни, а времени у нее так мало.