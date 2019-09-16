Писатель Карен Маркарян попросил оставить в покое Заворотнюк

Свое обращение к читателям он облек в стихотворную форму.

Детский писатель Карен Маркарян недоволен повышенным интересом россиян к актрисе Анастасии Заворотнюк. Свое негодование он излил в стихах, разместив произведение на своем канале в «Яндекс Дзене».

Он попросил людей оставить звезду в покое. По его мнению, все, что происходит сейчас вокруг имени Заворотнюк, – чистой воды фарс. Писатель уверен, что настанет время и Анастасия расскажет о своей болезни сама, как и обещала ранее.

«Не только в сериалах звезды плачут… Прекрасной няне – лучики добра И выдержке ее семье, удачи. А травлю в прессе прекратить пора», — написал он.

Ранее мы писали о Николае Баскове, который недавно потерял отца и искренне сочувствует родственникам актрисы. В своем архиве он нашел трогательное видео, на котором Анастасия Заворотнюк поет песню о том, что ей многое надо успеть в этой жизни, а времени у нее так мало.