ЗВЕЗДЫ

Алена Сверидова восхитилась бомжами в центре Москвы

Двое колоритных бездомных порадовали певицу своим стилем.

Алена Сверидова восхитилась бомжами в центре Москвы
Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией бомжей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

57-летняя певица Алена Свиридова выставила в Instagram ни себя в купальнике и ни советы о похудении, а парочку бомжей с Гоголевского бульвара Москвы. Артистка посетовала, что в данный момент не снимает никакого клипа, иначе обязательно бы пригласила этих колоритных персонажей в кадр.

«Очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе, — написала певица. — Они, кстати, были весьма довольны жизнью, непринужденно позировали и принимали комплименты, чем подтвердили мое убеждение, что человек может быть счастлив, где угодно, и не взирая ни на что».

Напомним, что исполнительница хита «Розовый фламинго» три раза состояла в браке, но сейчас уверяет, что супружеская жизнь – это «полное фуфло». Уже несколько лет она находится в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном, который намного младше нее, но в загс совсем  не торопится. Она живет очень оптимистично, а умереть желает на сцене. То есть, выступать собирается до самого конца.

Вам тоже понравились эти двое колоритных мужчин?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена СвиридовабомжМосквастиль жизнистиль одежды

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алена Сверидова восхитилась бомжами в центре Москвы
Интересно?
Поделись с друзьями: