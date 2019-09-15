Алена Сверидова восхитилась бомжами в центре Москвы

57-летняя певица Алена Свиридова выставила в Instagram ни себя в купальнике и ни советы о похудении, а парочку бомжей с Гоголевского бульвара Москвы. Артистка посетовала, что в данный момент не снимает никакого клипа, иначе обязательно бы пригласила этих колоритных персонажей в кадр.

«Очень бы пригодились, особенно красавчик в очках и шубе, — написала певица. — Они, кстати, были весьма довольны жизнью, непринужденно позировали и принимали комплименты, чем подтвердили мое убеждение, что человек может быть счастлив, где угодно, и не взирая ни на что».

Напомним, что исполнительница хита «Розовый фламинго» три раза состояла в браке, но сейчас уверяет, что супружеская жизнь – это «полное фуфло». Уже несколько лет она находится в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном, который намного младше нее, но в загс совсем не торопится. Она живет очень оптимистично, а умереть желает на сцене. То есть, выступать собирается до самого конца.

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