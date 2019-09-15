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Бузова высказалась, что верность нужно хранить и вне брака

Певица уже не первый раз намекает, что испытывает к кому-то глубокие чувства.

Бузова высказалась, что верность нужно хранить и вне брака
Ольга Бузова снова затронула тему верности. Фото: globallookpress.com

Ольга Бузова снова заговорила о верности. В первый раз ее взволновала эта тема полмесяца назад, когда телеведущая снималась и отдыхала на Бали. Ни с того, ни с сего скандальная звезда сделала пост в Instagram о том, что такое настоящая верность в отношениях мужчины и женщины. И вот опубликовано новое откровение от скандальной певицы.

«Люди обязаны друг другу некой верностью, что ли, — даже если не женаты. В каком-то смысле, доверие должно заходить еще глубже именно потому, что оно не освящено законом…» — написала Ольга.

После этих мыслей она спросила своих подписчиков, как они относятся к отношениям без брака: нужен ли штамп в паспорте, чтобы любовь была настоящей?

Такими размышлениями Бузова явно намекнула на то, что её сердце сейчас кем-то занято. Напомним, певица не замужем (супруг Дмитрий Тарасов оставил ее два с половиной года назад) и открыто ни с кем не встречается, хотя у нее целая армия поклонников. Ходят слухи, что у Ольги есть тайный возлюбленный. Вероятно, именно на его верность намекает звезда в своих постах.

Как вы думаете, кому певица адресует эти «послания»?

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верностьмужская верностьОльга Бузова

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Бузова высказалась, что верность нужно хранить и вне брака
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