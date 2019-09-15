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Молящийся о Заворотнюк Андрей Разин сам боролся с раком жены

У второй супруги продюсера было заболевание крови.

Молящийся о Заворотнюк Андрей Разин сам боролся с раком жены
Андрей Разин молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda

56-летний продюсер Андрей Разин активно комментирует состояние здоровья Анастасии Заворотнюк, потому что сам пережил подобный кошмар. Ранее в интервью «Пятому каналу» менеджер «Ласкового мая» рассказывал, что его вторая супруга Наталья Лебедева болела раком крови и ему пришлось ее спасать. Мужчина уверял, что страшная болезнь была вызвана черным колдовством, к которому прибегли завистники успешного предпринимателя.

«Можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия», — говорил продюсер.

Женщину удалось спасти, известно, что сейчас она живет в Венгрии. Всего биография Разина насчитывает пять браков. На Наталье Лебедевой он был женат чуть больше года — в 1989-90 годах.

Напомним, Андрей рассказал журналистам, что у Заворотнюк развился рак из-за стресса и процедур омоложения стволовыми клетками. Сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в критическом состоянии к одной из московских больниц со страшным диагнозом — рак мозга. Разин сетует в Instagram, что не может попасть в палату к своей подруге, и заочно просит ее держаться.

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Молящийся о Заворотнюк Андрей Разин сам боролся с раком жены
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