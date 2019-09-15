Лечение Анастасии Заворотнюк обошлось семье в 20 тысяч евро

Врачи продолжают бороться за жизнь актрисы, которая находится в тяжелом состоянии.

Болезнь Анастасии Заворотнюк обсуждается уже несколько недель. 13 сентября стало известно, что звезду «Моей прекрасной няни» экстренно перевели в реанимацию.

На данный момент актрисе оказывается вся необходимая помощь. Стоимость процедур в медицинском центре, где проходит лечение девушка, предельно высока. Как стало известно, только сейчас муж Заворотнюк внес на счет клиники 20 тысяч евро.

Как оказалось, особенность этой больницы в том, что всем службы работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии.

«Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты, — рассказали врачи, сообщает сайт «Комсомольская Правда». — Паллиативная помощь действительно на высшем уровне».

В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения.

Напомним, муж Заворотнюк, Петр Чернышев специально прекратил гастроли, чтобы находиться рядом с женой.