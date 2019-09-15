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Собчак и Богомолов отказались сниматься вместе для обложки глянца

Но на страницах журнала жених признался, что любит свою невесту, и его чувства серьезны.

Собчак и Богомолов отказались сниматься вместе для обложки глянца
Собчак и Богомолов поженились в пятницу 13-го. Фото: globallookpress.com

Хотя Константин Богомолов и Ксения Собчак и самая обсуждаемая пара последних месяцев, они отказались сниматься вместе для обложки гламурного журнала Tatler. Октябрьский номер издания украсила одна телеведущая. Тем не менее, «глянцу» удалось сделать интервью с режиссером и задать ему, пожалуй, самый главный вопрос: не является ли его свадьба очередным пиар-ходом двух людей, привыкших водить публику за нос?

«Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла», — ответил Богомолов, тщательно подбирая каждое слово.

По поводу же совместного присутствия на обложке, он сказал жених и невеста синхронно решили, что им это не нужно.

Напомним, что свадьба режиссера и телеведущей прошла в пятницу, 13 сентября (в Сети и на ТВ было много шуток о несчастливой дате). Торжество собрало вместе множество звезд отечественного шоу-бизнеса.

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Собчак и Богомолов отказались сниматься вместе для обложки глянца
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