ЗВЕЗДЫ

Актриса из «Ранеток» собралась замуж в третий раз

Евгения Огурцова развелась всего три месяца назад.

Актриса из «Ранеток» собралась замуж в третий раз
Евгения Огурцова. Фото: Иван Макеев/КП

Актриса, известная ролью в сериале «Ранетки», поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она снова готова выйти замуж. Новые отношения в ее жизни начались всего через месяц после развода со вторым мужем. Тогда актриса рассказала об этом поклонникам, но не стала называть имени нового возлюбленного. 

При этом Огурцова призналась, что не собиралась строить серьезных отношений. По ее словам, она лишь пошла с мужчиной на свидание без каких-либо намерений, но встреча вылилась в роман. Позднее Евгения говорила, что уже познакомила бойфренда со своим сыном Марком. 

Спустя примерно два месяца после знакомства Огурцова сообщила читателям, что получила предложение руки и сердца. «У меня был шок! Конечно я ждала, хотела, мечтала и всё было даже лучше, чем я могла себе представить!!!», — не скрывает своего счастья актриса. 

Помимо этого, она выложила видео на своем канале в YouTube, где поделилась всеми подробностями. По ее словам, все произошло на свадьбе подруги. Огурцова поймала букет невесты и пошутила, что бойфренд теперь должен сделать ей предложение. В ответ на это мужчина поднялся на сцену и вправду предложил ей замужество. 

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Тэги:

«Ранетки»Евгения ОгурцоваЗвездная свадьбапредложение руки и сердца

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Актриса из «Ранеток» собралась замуж в третий раз
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