Собчак продолжила писать про свадьбу, которую ей оплатили за пиар

О свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, кажется, знают не только их поклонники, но и каждый житель нашей страны. Церемонию с катафалком и каретами показывали на центральных каналах.
Да и сами новобрачные не перестают обсуждать громкую вечеринку. Ксения Собчак до сих пор благодарит в соцсетях спонсоров.
Ведь невеста сменила за один только день три наряда, предоставленные салонами. А добавить пышный банкет, организованный в Музее Москвы и кареты, так торжество и вовсе обошлось новобрачным в копеечку.
По некоторым данным бюджет свадьбы равен 16 миллионам рублей. Однако, как выяснилось, далеко не всю сумму Богомолов и Собчак заплатили сами.