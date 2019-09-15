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Собчак продолжила писать про свадьбу, которую ей оплатили за пиар

Прогулка на карете, наряды и банкет на 300 гостей обошлись новобрачным в 16 миллионов рублей.

Собчак продолжила писать про свадьбу, которую ей оплатили за пиар
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

О свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, кажется, знают не только их поклонники, но и каждый житель нашей страны. Церемонию с катафалком и каретами показывали на центральных каналах.

Да и сами новобрачные не перестают обсуждать громкую вечеринку. Ксения Собчак до сих пор благодарит в соцсетях спонсоров.

Ведь невеста сменила за один только день три наряда, предоставленные салонами. А добавить пышный банкет, организованный в Музее Москвы и кареты, так торжество и вовсе обошлось новобрачным в копеечку.

По некоторым данным бюджет свадьбы равен 16 миллионам рублей. Однако, как выяснилось, далеко не всю сумму Богомолов и Собчак заплатили сами.

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Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

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Собчак продолжила писать про свадьбу, которую ей оплатили за пиар
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