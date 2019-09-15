Бывшая жена Харви Вайнштейна встретила новую любовь

Спустя два года после сексуального скандала с Харви Вайнштейном его экс-супруга начала новые отношения. Как сообщают источники, дизайнер начала встречаться с Эдрианом Броуди.

По словам знакомого Чапман, она встретилась с 46-летним актером в апреле. Вскоре пара уже была замечена на свиданиях. «Разумеется, они познакомились через Харви, но лишь в апреле встретились уже в другом статусе», — рассказал друг дизайнера.

больше по теме Жена Харви Вайнштейна после развода получит 12 миллионов долларов Джорджина Чапман не спешит официально расторгать брак с продюсером. И этому есть объяснение.

Он также добавил, что Джорджина впервые счастлива за долгие годы. Приятель Чапман отметил, что она пережила несколько «кошмарных» лет и сейчас готова начать новую жизнь.