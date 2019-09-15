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Бывшая жена Харви Вайнштейна встретила новую любовь

Избранником Джорджины Чапман стал известный актер.

Бывшая жена Харви Вайнштейна встретила новую любовь
Джорджина Чапман. Фото: John Miller, Globe Photos via ZUMA Wire

Спустя два года после сексуального скандала с Харви Вайнштейном его экс-супруга начала новые отношения. Как сообщают источники, дизайнер начала встречаться с Эдрианом Броуди. 

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

По словам знакомого Чапман, она встретилась с 46-летним актером в апреле. Вскоре пара уже была замечена на свиданиях. «Разумеется, они познакомились через Харви, но лишь в апреле встретились уже в другом статусе», — рассказал друг дизайнера. 

Он также добавил, что Джорджина впервые счастлива за долгие годы. Приятель Чапман отметил, что она пережила несколько «кошмарных» лет и сейчас готова начать новую жизнь. 

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Джорджина Чапманзвёздная параХарви ВайнштейнЭдриан Броуди

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Бывшая жена Харви Вайнштейна встретила новую любовь
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