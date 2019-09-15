«Настя, живи»: Алена Кравец призвала людей молиться за Заворотнюк

Актриса и модель Алена Кравец присоединилась к всенародной поддержке россиян Анастасии Заворотнюк. Звезда сериалов в настоящее время находится в реанимации, рядом с ней ее близкие люди – муж Петр и мама Валентина Заворотнюк.

Родственники, поклонники таланта заслуженной артистки России, а также просто неравнодушные люди молятся об исцелении Анастасии, надеясь на чудо.