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«Настя, живи»: Алена Кравец призвала людей молиться за Заворотнюк

Актриса верит, что Бог может сотворить чудо.

«Настя, живи»: Алена Кравец призвала людей молиться за Заворотнюк
Алена Кравец/instagram.com/kravetsalena/

Актриса и модель Алена Кравец присоединилась к всенародной поддержке россиян Анастасии Заворотнюк. Звезда сериалов в настоящее время находится в реанимации, рядом с ней ее близкие люди – муж Петр и мама Валентина Заворотнюк.

Родственники, поклонники таланта заслуженной артистки России, а также просто неравнодушные люди молятся об исцелении Анастасии, надеясь на чудо.

«Настенька, милая! Молюсь за тебя, держись, изо всех сил борись! Как помочь в такой ситуации, когда врачи ставят столь страшный диагноз? Остается только молиться, надеяться и верить во Всевышнее проведение! Друзья мои, давайте вместе помолимся за рабу божью Анастасию! Я свято верю в энергию любви и молитвы!» — написала в своем блоге Алена Кравец.

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«Настя, живи»: Алена Кравец призвала людей молиться за Заворотнюк
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