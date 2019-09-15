Ольга Орлова рассказала о своих отношениях с Владом Кадони

Недавно телеведущая узнала, что у нее, оказывается, роман с коллегой.

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о своих взаимоотношениях с Владом Кадони, бывшим участником шоу «Битва экстрасенсов», а ныне соведущим Ольги в передаче «Дом-2». 41-летняя артистка заявила, что журналисты выдумали их роман, причем с продолжением.

«Работали вместе, подружились, а потом бац — прочли прессу, и узнали о себе много нового! Нас почти поженили, меня «забеременели», и из последних «новостей» — этот подлец Кадони меня даже бросил!» — возмутилась Орлова.

Певица заверила подписчиков в Instagram, что они с Владом — только друзья, и дружба у них крепкая, назло всем, кто не верит в такое чувство между мужчиной и женщиной. Спустя пару часов после Ольги Влад тоже сделал подобный пост на своей странице в социальной сети.

«Мне кажется, что если человек умеет бескорыстно любить и встречает таких же людей на своём пути, случается дружба», — написал телеведущий, опубликовав совместное фото с Орловой.

Таким образом, пара опровергла слухи об их романе. Кстати, недавно Ольга призналась подписчикам, что боится одиночества.

Вы верите в то, что у телеведущих нет никакого романа?