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Виктория Бэкхем поделилась секретом молодости

Дизайнер рассказала о своем рационе.

Виктория Бэкхем поделилась секретом молодости
Виктория Бэкхем. Фото: face to face

45-летняя Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками своей необычной диетой. Оказалось, в ее рационе обязательно присутствует авокадо. Виктория призналась, что съедает четыре плода в день. Она начала регулярно есть авокадо после того, как где-то прочитала о том, что они заставляют кожу сиять. 

Именно чудодейственными свойствами авокадо Виктория Бекхэм объясняет свой шикарный внешний вид. При этом она заявила, что не стремится быть идеальной, и даже запустила соответствующий хэштег в своем Instagram. Жена Дэвида Бекхэма планирует всерьез заняться бизнесом в сфере косметики, а также запустить собственную парфюмерную линию. 

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авокадоВиктория Бекхэмдиета звездЗдоровьекрасота

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Виктория Бэкхем поделилась секретом молодости
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