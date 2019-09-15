Виктория Бэкхем поделилась секретом молодости

45-летняя Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками своей необычной диетой. Оказалось, в ее рационе обязательно присутствует авокадо. Виктория призналась, что съедает четыре плода в день. Она начала регулярно есть авокадо после того, как где-то прочитала о том, что они заставляют кожу сиять.

Именно чудодейственными свойствами авокадо Виктория Бекхэм объясняет свой шикарный внешний вид. При этом она заявила, что не стремится быть идеальной, и даже запустила соответствующий хэштег в своем Instagram. Жена Дэвида Бекхэма планирует всерьез заняться бизнесом в сфере косметики, а также запустить собственную парфюмерную линию.