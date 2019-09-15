Лиза и Гарри Галкины показали свой праздничный стиль

Лиза Галкина растет маленькой модницей и принцессой, а Гарри – настоящим мужчиной. По крайней мере, именно в таких образах они чаще всего предстают на публике.

больше по теме Лиза и Гарри Галкины показали веселую зарядку Дети Пугачевой с ранних пор занимаются спортом.

На фанатской странице Лизы Галкиной появилась праздничная фотография детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Девочка выбрала легкое нарядное белое платье. А мальчик – рокерскую футболку такого же цвета.

Ранее мы писали об уроках физкультуры звездных детей. С ними дома занимается специальный тренер. Ребята преодолевают препятствия наперегонки. И частенько первой приходит к финишу Лиза. Кстати, она старше своего брата на одну минуту. Отметим, что кроме обычной домашней зарядки дети занимаются плаванием и йогой.

А как считаете вы: стоит ли детям с ранних пор прививать любовь к спорту?