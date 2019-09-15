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От идей Собчак у организатора ее свадьбы округлились глаза

Об этом звездная невеста рассказала в Instagram

От идей Собчак у организатора ее свадьбы округлились глаза
Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Фото: Komsomolskaya Pravda

Главная звезда минувшей недели Ксения Собчак поблагодарила в Instagram организатора своей свадьбы. Напомним, 13 сентября скандальная телеведущая вышла замуж во второй раз — за режиссера Константина Богомолова.

Ксения рассказала, что отказалась от всех светских организаторов в пользу молодой Евгении Беспаловой, в которую она поверила, и девушка смогла оправдать доверие звезды.

«Я хочу сказать огромное спасибо за воплощение всех наших безумных идей, от которых вначале у тебя округлились глаза, — обратилась Собчак к организатору праздника. — Особенно от фразы «Свадебную традицию подорвать можно только изнутри».

Телеведущая выложила ролик, смонтированный по итогу прошедшего торжества. Напомним, что на свадьбе Собчак и Богомолова собрался, практически, весь отечественный бомонд. Для молодых пели Филипп Киркоров, Николай Басков и Светлана Лобода, а вот Пугачева, Галкин и Валерия на торжество не пришли.

А вы бы назвали это бракосочетание свадьбой года?

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От идей Собчак у организатора ее свадьбы округлились глаза
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