От идей Собчак у организатора ее свадьбы округлились глаза

Об этом звездная невеста рассказала в Instagram

Главная звезда минувшей недели Ксения Собчак поблагодарила в Instagram организатора своей свадьбы. Напомним, 13 сентября скандальная телеведущая вышла замуж во второй раз — за режиссера Константина Богомолова.

Ксения рассказала, что отказалась от всех светских организаторов в пользу молодой Евгении Беспаловой, в которую она поверила, и девушка смогла оправдать доверие звезды.

«Я хочу сказать огромное спасибо за воплощение всех наших безумных идей, от которых вначале у тебя округлились глаза, — обратилась Собчак к организатору праздника. — Особенно от фразы «Свадебную традицию подорвать можно только изнутри».

Телеведущая выложила ролик, смонтированный по итогу прошедшего торжества. Напомним, что на свадьбе Собчак и Богомолова собрался, практически, весь отечественный бомонд. Для молодых пели Филипп Киркоров, Николай Басков и Светлана Лобода, а вот Пугачева, Галкин и Валерия на торжество не пришли.

А вы бы назвали это бракосочетание свадьбой года?