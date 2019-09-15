Словно сестры: Навка оделась в одной цветовой гамме с дочерью

Олимпийская чемпионка в танцах на льду ни раз говорила, что стремится быть подругой своим дочерям. Может, поэтому она старается девчонкам ничего не запрещать, а по-хорошему объяснять и советовать исходя из опыта.

Правда, со старшей Александрой Татьяна и сама уже частенько консультируется по ряду вопросов. Да, и выглядят девушки, скорее, как сестры.

На свадьбе общих друзей Татьяна и Александра появились в платьях одной цветовой гаммы и похожих по стилю и силуэту. Романтичные образы девушки дополнили открытыми босоножками на шпильках.

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«На свадьбе детей наших друзей. Столько романтики, любви и юности! Счастья вам ребята. И да, это такое счастье, когда ты можешь быть не только матерью, но и подругой со своей дочерью», — подписала общий снимок с Алексией звездная мама.