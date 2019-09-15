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Вот это начес: Вилкова поделилась фото с пышной укладкой

Актриса снимается во втором сезоне сериала «Шифр».

Вот это начес: Вилкова поделилась фото с пышной укладкой
https://www.instagram.com/oldkavilochka/

Актриса Екатерина Вилкова нечасто делится подробностями своей жизни. Звезда считает, что «счастье любит тишину»… Может, поэтому и о семейной жизни с Ильей Любимовым та не распространяется.

Но на днях звезда экрана все же сделала исключение и показала подписчикам кадр из гримерки.

«Мою Марину не остановить», — подписала она фотографию с начесом на голове. Любопытно, что такую прическу визажист соорудила для актрисы для съемок сериала «Шифр».

Работа над вторым сезоном началась в августе. История рассказывает о четырех женщинах, которых связывает военное прошлое — работа в спецотделе ГРУ. Теперь же им приходится разгадывать непростые загадки, чтобы помогать следственным органам в особо запутанных делах.

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Екатерина Вилковасериал «Шифр»

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Вот это начес: Вилкова поделилась фото с пышной укладкой
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