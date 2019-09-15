22 сентября Заворотнюк и Чернышев отметят стальную свадьбу

Их встреча была невероятной вспышкой, безумием, в которое никак не могли поверить окружающие. Ведь рядом с Анастасией на тот момент был великолепный мужчина, любимец публики Сергей Жигунов. Рядом с Петром – супруга Наталья Анненко, его коллега, фигуристка, с которой он прожил вместе 7 лет.

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Анастасия встретила будущего мужа в 2007 году на телешоу «Танцы со звездами». Петр не был с ней в паре, но почему-то сразу привлек внимание обаятельной актрисы.

Они стали общаться после съемок и уже через месяц Анастасия повела его в дом своих родителей — знакомить. С Жигуновым было громкое расставание, которое он ей, похоже, так не простил до сих пор.

Родители «прекрасной няни», народная артистка Валентина Заворотнюк и телережиссер Юрий Заворотнюк полюбили Петра как родного сына. Их покорила его открытость и искренность.

Через год на Сардинии фигурист сделал Анастасии предложение. Уже в зрелом возрасте (тогда ей было 36 лет), она вдруг узнала, что сказка существует. И эту сказку ей подарил муж. Выйдя из морской воды, он разжал кулак со словами: «Смотри, что я нашел». Там было обручальное кольцо с бриллиантом. Настя ответила любимому «да».

В настоящее время известно, что супруг Заворотнюк и ее мама находятся рядом с ней в реанимации. Тысячи россиян молятся за исцеление любимой актрисы.