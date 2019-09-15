ЗВЕЗДЫ Во время третьей беременности Заворотнюк сильно переживала
ЗВЕЗДЫ

Во время третьей беременности Заворотнюк сильно переживала

Анна Адамайтес

Есть мнение, что рождение дочери Милы спровоцировало развитие болезни актрисы.

Решиться родить в 47 лет может далеко не каждая женщина, тем более, когда уже есть двое взрослых детей. Однако Анастасия Заворотнюк решилась. Ради своих любимых мужчин женщины способны на многое.

Многие думают, что инициатором столь поздней беременности был супруг актрисы, ведь у фигуриста Петра Чернышева детей не было.

Но, оказалось, что роковой мужчина Заворотнюк – ее 19-летний сын Майкл. В интервью журналу HELLO Анастасия рассказала, что тот буквально прижал ее к стенке вопросом о третьем ребенке. Парень толково и по-взрослому объяснил, что вскоре он уедет учиться в Швейцарию, его 23-летняя сестра Аня уже в Нью-Йорке. Мама рискует остаться без детей.

«Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!» — рассудил сын.

Окончательно Анастасия решилась на беременность, когда увидела маленькую Надю Пескову на ледовом шоу «Руслан и Людмила». Девочка покорила сердце актрисы, она захотела такую же.

Практически всю беременность Заворотнюк тревожили беспокойные мысли, ей все время казалось, что что-то может пойти не так и все вдруг начнут жалеть ее. Именно поэтому она тщательно скрывала свою беременность. Настолько тщательно, что после появления дочери на свет люди заподозрили, что ребенка на самом деле вынашивала суррогатная мать.

Сама же Заворотнюк утверждает, что это не так, дочь Милу носила она. Свою беременность она не афишировала, потому что считала этот процесс слишком интимным. Даже своей маме артистка рассказала о предстоящем чуде уже на восьмом месяце беременности. Кстати, одна из коллег актрисы подтвердила, что беременность Заворотнюк действительно была настоящей. Она как-то случайно встретила ее в клинике, Анастасия была с большим животом, а ее муж Петр, на зная, что за ними наблюдают, обнимал любимую. Такое не разыграешь.

Пополнение в семье Чернышева и Заворотнюк случилось в конце октября 2018 года. Как рассказывала актриса, заехавший за ней в роддом Петр, боялся дышать на девочку, а домой они добирались в машине со скоростью 3 км в час. Мужчина все боялся, что с его принцессой что-то случится. Но беда произошла с другой принцессой.

Весть о смертельной болезни Анастасии пришла вскоре после родов. Виновата в этом поздняя беременность или нет, сейчас никто уже точно не скажет. Врачи говорят, что теоретически могла. Но способна ли отказаться женщина от материнства? Вот вопрос.

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Во время третьей беременности Заворотнюк сильно переживала
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