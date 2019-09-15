ЗВЕЗДЫ

Дарья Пынзарь похвасталась плоским животиком

33-летняя экс-участница «Дома-2» поделилась морским снимком с младшим сыном Давидом.

Дарья Пынзарь похвасталась плоским животиком
https://www.instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь уже третье лето проводит с мужем Сергеем и двумя сыновьями в турецкой Аланье. Девушка радует поклонников снимками моря и национальных блюд турецкой кухни… Любопытно, что при всем многообразии местных угощений, Дарье удается сохранять весьма стройную фигуру.

На днях Пынзарь выложила фото в ярком раздельном бикини. Огненный цвет купальника отлично гармонировал со светлыми волосами звезды экрана… К тому же, поклонники заметили, что девушка не шутила, говоря, что всерьез взялась за подсчет калорий. Дарья выглядит прекрасно.

Напомним, на турецкий берег звездное семейство перебралось в 2016-м году. Тогда Пынзарь оставила все телепроекты в Москве, решив посвятить себя воспитанию детей. А вот обеспечивать семью доверила мужу, который занимается строительством.

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«Дом-2»Дарья Пынзарь

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Дарья Пынзарь похвасталась плоским животиком
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