Дарья Пынзарь похвасталась плоским животиком

Дарья Пынзарь уже третье лето проводит с мужем Сергеем и двумя сыновьями в турецкой Аланье. Девушка радует поклонников снимками моря и национальных блюд турецкой кухни… Любопытно, что при всем многообразии местных угощений, Дарье удается сохранять весьма стройную фигуру.

На днях Пынзарь выложила фото в ярком раздельном бикини. Огненный цвет купальника отлично гармонировал со светлыми волосами звезды экрана… К тому же, поклонники заметили, что девушка не шутила, говоря, что всерьез взялась за подсчет калорий. Дарья выглядит прекрасно.

Напомним, на турецкий берег звездное семейство перебралось в 2016-м году. Тогда Пынзарь оставила все телепроекты в Москве, решив посвятить себя воспитанию детей. А вот обеспечивать семью доверила мужу, который занимается строительством.