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Дочь Иосифа Кобзона рассказала о смерти отца

Она собирается открыть музей певца.

Дочь Иосифа Кобзона рассказала о смерти отца
Иосиф Кобзон. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Наталья Раппопорт-Кобзон встретилась с журналистами, чтобы поговорить о своем отце. Сейчас она много времени проводит в Лондоне, однако специально прилетела в Сочи на вечер памяти Иосифа Кобзона. 

Дочь артиста рассказала, что собирается создать музей в память об отце. Для этого она намерена для этого перенести в отдельное помещение всю обстановку рабочего кабинета Кобзона из гостиницы «Космос». 

Наталья добавила, что вся семья артиста готовит книгу воспоминаний о певце. Сама она призналась, что для нее иметь знаменитую фамилию всего было приятно. Например, в школе ей говорили: «Тебе все можно! Дочка Кобзона!»

Дочь артиста рассказала и об уходе отца. По ее словам, болезнь была долгой и тяжелой. Она пожаловалась, что много неприятностей добавили журналисты, которые звонили в тяжелый момент. 

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Иосиф КобзонПевецсмертьсоветская эстрада

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Дочь Иосифа Кобзона рассказала о смерти отца
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