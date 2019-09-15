Дочь Иосифа Кобзона рассказала о смерти отца

Наталья Раппопорт-Кобзон встретилась с журналистами, чтобы поговорить о своем отце. Сейчас она много времени проводит в Лондоне, однако специально прилетела в Сочи на вечер памяти Иосифа Кобзона.

Дочь артиста рассказала, что собирается создать музей в память об отце. Для этого она намерена для этого перенести в отдельное помещение всю обстановку рабочего кабинета Кобзона из гостиницы «Космос».

Наталья добавила, что вся семья артиста готовит книгу воспоминаний о певце. Сама она призналась, что для нее иметь знаменитую фамилию всего было приятно. Например, в школе ей говорили: «Тебе все можно! Дочка Кобзона!»

Дочь артиста рассказала и об уходе отца. По ее словам, болезнь была долгой и тяжелой. Она пожаловалась, что много неприятностей добавили журналисты, которые звонили в тяжелый момент.