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«Самая лучшая»: Кожевникова поздравила маму с юбилеем в Сети

Раскрывать возраст родительницы артистка не стала.

«Самая лучшая»: Кожевникова поздравила маму с юбилеем в Сети
Мария Кожевникова Фото: Михаил Фролов/ КП

34-летняя актриса Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. В блоге звезда сериала «Универ» нередко рассказывает о наследниках и отношениях с возлюбленным, бизнесменом Евгением Васильевым.

Однако о своей маме артистка говорит крайне редко. Но в честь юбилея любимой родительницы Кожевникова решила сделать исключение. Кстати, раскрывать возраст мамы артистка не стала.

Мария, чтобы обратиться к родственнице в Сети, постаралась написать необычное, но при этом трогательное поздравление. Она не стала говорить, что их отношения всегда были идеальны. Кожевникова призналась, что случались и ссоры. Но непростые ситуации никогда не влияли на ее отношение к маме. Для иллюстрации публикации Мария выбрала архивное семейное фото.

«Мы до сих пор ищем те грани свободы, за которые нельзя заходить и наоборот мир, где мы счастливы вместе! Но одно я знаю точно, что моя любовь к тебе настолько сильная, благодарная, светлая и нескончаемая, что все остальное ничто. Ты для меня самая лучшая мама», — написала в блоге Кожевникова.

Мария отметила, что на протяжении всей жизни мама ее всегда поддерживала и давала, как выразилась артистка, «волшебные пинки».

«Хочется пожелать и попросить у Господа для тебя здоровья, гармонии и все-таки научиться расслабляться, выдыхать и жить в своё удовольствие», — добавила актриса.

На обращение дочери сразу же отреагировала Маргарита Кожевникова.

Мама Марии Кожевниковой. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2bEO5alBGN/

Напомним, недавно Мария поделилась с поклонниками, что отдала младшего сына Василия в детский сад. Ей пришлось пойти на такой шаг из-за занятости – вскоре звезда сериала «Универ» приступит к работе над новым проектом.

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«Самая лучшая»: Кожевникова поздравила маму с юбилеем в Сети
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