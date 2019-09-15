Юрий Шатунов объяснил временный уход со сцены

Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май», ведет сольную карьеру с 1991 года. Певец постоянно гастролирует и записывает новые песни. Тем не менее, ему удалось создать семью и он воспитывает детей. Именно наличием семейных обязанностей артист объясняет свое трехлетнее отсутствие на сцене.

Оказалось, Шатунов так редко бывал дома из-за плотного концертного графика, что его перестали узнавать дети. Именно по этой причине певец решил на время оставить сцену и сосредоточиться на детях. Однако сейчас Шатунов вернулся на эстраду. Он рассказал журналистам, что на этот раз намерен сделать упор на свои новые сольные песни. Оставлять хиты группы «Ласковый май» при этом он не намерен.

В фильме «Здесь был Юра», который вышел на канале «Муз ТВ», Шатунов рассказал, что на сцене оказался случайно. На самом деле, он хотел посвятить себя спорту. Свой выход на эстраду он называет «самым безумным» своим поступком.