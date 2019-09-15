ЗВЕЗДЫ

Юрий Шатунов объяснил временный уход со сцены

Певец объяснил перерыв в карьере.

Юрий Шатунов объяснил временный уход со сцены
Юрий Шатунов. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май», ведет сольную карьеру с 1991 года. Певец постоянно гастролирует и записывает новые песни. Тем не менее, ему удалось создать семью и он воспитывает детей. Именно наличием семейных обязанностей артист объясняет свое трехлетнее отсутствие на сцене.

Оказалось, Шатунов так редко бывал дома из-за плотного концертного графика, что его перестали узнавать дети. Именно по этой причине певец решил на время оставить сцену и сосредоточиться на детях. Однако сейчас Шатунов вернулся на эстраду. Он рассказал журналистам, что на этот раз намерен сделать упор на свои новые сольные песни. Оставлять хиты группы «Ласковый май» при этом он не намерен. 

В фильме «Здесь был Юра», который вышел на канале «Муз ТВ», Шатунов рассказал, что на сцене оказался случайно. На самом деле, он хотел посвятить себя спорту. Свой выход на эстраду он называет «самым безумным» своим поступком. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Ласковый май»эстрадаЮрий Шатунов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юрий Шатунов объяснил временный уход со сцены
Интересно?
Поделись с друзьями: