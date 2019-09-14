«Команда синхронистов»: жена Игоря Николаева позабавила семейным видео

«Если долго мучиться, что-нибудь получиться», — видимо подумали члены семьи Игоря Николаева. И попытались изобразить перед камерой единообразные движения под музыку. Видео с забавным роликом под названием «Команда синхронистов» в настоящее время обсуждают в Интернете.

Нужно сказать, что заявленный синхрон получился относительный, но вот горячее желание быть вместе пользователи Сети увидели точно.

Игорю Николаеву, его жене Юлии Проскуряковой и дочери Веронике явно в удовольствие быть вместе и наслаждаться каждым моментом жизни. И, самое главное, жить не на показ, а для себя: звездная семья одета просто, так как одевается каждый второй россиянин, да и развлечения у них происходят не на Лазурном берегу и не на Ибице. Это обычный берег обычного озера в Юрмале.