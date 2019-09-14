ЗВЕЗДЫ

«Команда синхронистов»: жена Игоря Николаева позабавила семейным видео

Композитор поддержал веселую затею своей супруги.

«Команда синхронистов»: жена Игоря Николаева позабавила семейным видео
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова/globallookpress.com

«Если долго мучиться, что-нибудь получиться», — видимо подумали члены семьи Игоря Николаева. И попытались изобразить перед камерой единообразные движения под музыку. Видео с забавным роликом под названием «Команда синхронистов» в настоящее время обсуждают в Интернете.

Нужно сказать, что заявленный синхрон получился относительный, но вот горячее желание быть вместе пользователи Сети увидели точно.

Игорю Николаеву, его жене Юлии Проскуряковой и дочери Веронике явно в удовольствие быть вместе и наслаждаться каждым моментом жизни. И, самое главное, жить не на показ, а для себя: звездная семья одета просто, так как одевается каждый второй россиянин, да и развлечения у них происходят не на Лазурном берегу и не на Ибице. Это обычный берег обычного озера в Юрмале.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев последние новостиЮлия Проскурякова и Игорь Николаев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Команда синхронистов»: жена Игоря Николаева позабавила семейным видео
Интересно?
Поделись с друзьями: