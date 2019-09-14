Лиза и Гарри Галкины показали веселую зарядку

В Сети появилось домашнее видео Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В кадре – их дети, занимающиеся зарядкой. 5-летние малыши с огромным удовольствием выполняют задания тренера, голос которого зрители слышат за кадром.

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Перед детьми установили небольшие препятствия, которые нужно пройти в форме эстафеты. В итоге к финишу прибывает первой Лиза. Поклонники звездной семьи заметили этот факт.

«Лиза обгоняет во всем: и по развитию, мышлению, и по физической подготовке. Гарик тяжеловат», «Гарик пока тяжеловато прыгает, пусть побольше в футбол гоняет», — можно прочитать в комментариях.

Кстати, Гарри на самом деле младше своей сестры, правда, всего лишь на одну минуту. Однако его отец Максим Галкин считает, что именно поэтому сын менее самостоятельный, чем Лиза. По его словам, девочка более мудрая и рассудительная. А Гарри требует много внимания и из-за этого его чаще видят на руках у папы.