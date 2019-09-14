ЗВЕЗДЫ Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»
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Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»

Анна Адамайтес Екатерина Нестеренко

Актер рассказал Teleprogramma.pro, что боится беспокоить актрису в таком состоянии.

В Сети активно тиражируют переписку Анастасии Заворотнюк со Станиславом Садальским. Актер выложил скриншот беседы с любимицей публики 14 сентября и многие СМИ преподнесли ее как свежую. Teleprogramma.pro созвонилась с артистом и выяснила, что это старый разговор с актрисой.

В переписке Анастасия благодарит Станислава за поддержку, после чего он говорит, что любит ее. Позже, 13 сентября, он отправляет ей другое сообщение, в котором спрашивает, нужна ли ей помощь или хорошие врачи. Однако этот текст остается непрочитанным.

Фото переписки актер выставил в своем профиле в «ВК».

Переписка Садальского с Заворотнюк. Фото
Переписка Садальского с Заворотнюк. Скриншот https://vk.com/id4461168?z=photo4461168_457246096%2Fwall4461168_9125

«Да, это я выставил, но это было давно», — подтвердил факт беседы с Заворотнюк Садальский.

Однако в ближайшее время блогер не общался с больной знаменитостью. Он сказал, что не знает, в каком Анастасия состоянии, но высказал свое мнение об Андрее Разине, который в настоящее время активно раздает комментарии о состоянии Заворотнюк, считая, что ее погубили омолаживающие процедуры со стволовыми клетками. Садальский уверен, что это чистой воды хайп.

«Я не пытался с ней связаться сейчас. У меня есть все прямые телефоны ее, но я боюсь звонить. Хотелось бы верить, что там все в порядке, но, по-моему, дело – швах!» — сказал артист.

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Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»
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