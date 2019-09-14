Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»

В Сети активно тиражируют переписку Анастасии Заворотнюк со Станиславом Садальским. Актер выложил скриншот беседы с любимицей публики 14 сентября и многие СМИ преподнесли ее как свежую. Teleprogramma.pro созвонилась с артистом и выяснила, что это старый разговор с актрисой.
В переписке Анастасия благодарит Станислава за поддержку, после чего он говорит, что любит ее. Позже, 13 сентября, он отправляет ей другое сообщение, в котором спрашивает, нужна ли ей помощь или хорошие врачи. Однако этот текст остается непрочитанным.
Фото переписки актер выставил в своем профиле в «ВК».
«Да, это я выставил, но это было давно», — подтвердил факт беседы с Заворотнюк Садальский.
Однако в ближайшее время блогер не общался с больной знаменитостью. Он сказал, что не знает, в каком Анастасия состоянии, но высказал свое мнение об Андрее Разине, который в настоящее время активно раздает комментарии о состоянии Заворотнюк, считая, что ее погубили омолаживающие процедуры со стволовыми клетками. Садальский уверен, что это чистой воды хайп.
«Я не пытался с ней связаться сейчас. У меня есть все прямые телефоны ее, но я боюсь звонить. Хотелось бы верить, что там все в порядке, но, по-моему, дело – швах!» — сказал артист.