Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»

Актер рассказал Teleprogramma.pro, что боится беспокоить актрису в таком состоянии.

В Сети активно тиражируют переписку Анастасии Заворотнюк со Станиславом Садальским. Актер выложил скриншот беседы с любимицей публики 14 сентября и многие СМИ преподнесли ее как свежую. Teleprogramma.pro созвонилась с артистом и выяснила, что это старый разговор с актрисой.

В переписке Анастасия благодарит Станислава за поддержку, после чего он говорит, что любит ее. Позже, 13 сентября, он отправляет ей другое сообщение, в котором спрашивает, нужна ли ей помощь или хорошие врачи. Однако этот текст остается непрочитанным.

Фото переписки актер выставил в своем профиле в «ВК».

«Да, это я выставил, но это было давно», — подтвердил факт беседы с Заворотнюк Садальский.

Однако в ближайшее время блогер не общался с больной знаменитостью. Он сказал, что не знает, в каком Анастасия состоянии, но высказал свое мнение об Андрее Разине, который в настоящее время активно раздает комментарии о состоянии Заворотнюк, считая, что ее погубили омолаживающие процедуры со стволовыми клетками. Садальский уверен, что это чистой воды хайп.