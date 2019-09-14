Болезнь Заворотнюк связали с «проклятием» сериала «Моя прекрасная няня»

Еще в августе появились тревожные слухи, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. А в середине сентября появились сообщения, что актриса в тяжелом состоянии лежит в больнице. Вскоре коллеги женщины подтвердили, что у нее диагностирована последняя стадия рака мозга. У звезды театра и кино начался отек головного мозга, ее ввели в медикаментозную кому. Утром 14 сентября стало известно, что пациентке стало хуже, поэтому врачи прекратили лечение.

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Не только друзья и близкие, также артисты молятся за Заворотнюк. В Сети активно обсуждают случившееся. Многие считают, что сериал «Моя прекрасная няня» был проклят. Ведь многие, кто снимался в этом проекте, скоропостижно скончались. Любовь Полищук, сыгравшая маму няни Вики, ушла из жизни после тяжёлой болезни (саркома позвоночника) в 2006 году. А исполнительница роли бабы Нади Александра Назарова скончалась этим летом. Оказалось, что она страдала заболеванием легких.

А некоторое время назад выяснилось, что на главную роль в сериале претендовала Жанна Фриске. В свое время у певицы тоже обнаружили рак головного мозга. Спасти девушку не удалось. Она умерла спустя два года после того, как родила сына Платона. Как известно, Жанна прекрасно сыграла ведьму в «Ночном дозоре», а вот Заворотнюк тогда была мало известно, но в итоге роль няни досталась ей.

«На пробах Заворотнюк показалась продюсерам более убедительной — бойкой, яркой. К тому же было опасение, что Фриске (она же певица) не хватит опыта и сил выдержать многосерийный проект — это большая нагрузка. А Заворотнюк — профессиональная актриса. Так что в итоге Фриске ей проиграла», — объяснила недавно ассистент по кастингу Екатерина.

А так как у Фриске болезнь проявилась после родов, то теперь пользователи Сети проводят параллель с тем, что точно также произошло с Викторией. По некоторым данным, она узнала о раке вскоре после того, как родила вторую дочку Милу в октябре прошлого года. Все-таки Заворотнюк рожать в 47 лет опасно. В таком возрасте организм уже почти не вырабатывает яйцеклеток, поэтому нужна сильная гормональная стимуляция. По мнению врачей, это и могло спровоцировать рост раковых клеток. А вот актриса Гульнара Нижинская не исключает, что на главную «няню» страны могли навести порчу, об этом пишет «Комсомольская правда».

А вы как считаете, могло ли на Заворотнюк повлиять проклятие?