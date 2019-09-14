ЗВЕЗДЫ

«Настя не читает сообщения»: Садальский пытался связаться с Заворотнюк

Актер понадеялся, что болезнь Заворотнюк сильно преувеличена и провел собственное расследование.

«Настя не читает сообщения»: Садальский пытался связаться с Заворотнюк
https://www.instagram.com/stassadal/

Звезда «Моей прекрасной няни» находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. А 14 сентября появилась информация, что врачи перестали бороться за здоровье Анастасии Заворотнюк. При этом, многие звездные коллеги актрисы до сих пор отказываются в это верить.

Актер Стас Садальский решил провести собственное расследование, написав Насте сообщение.

«Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала», — поведал Садальский в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, ранее прошла информация, что супругу Петра Чернышева парализовало и у Насти отказала правая рука.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкСтас Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Настя не читает сообщения»: Садальский пытался связаться с Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: