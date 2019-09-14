«Настя не читает сообщения»: Садальский пытался связаться с Заворотнюк

Звезда «Моей прекрасной няни» находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. А 14 сентября появилась информация, что врачи перестали бороться за здоровье Анастасии Заворотнюк. При этом, многие звездные коллеги актрисы до сих пор отказываются в это верить.

Актер Стас Садальский решил провести собственное расследование, написав Насте сообщение.

«Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала», — поведал Садальский в интервью телеканалу «Звезда».

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Напомним, ранее прошла информация, что супругу Петра Чернышева парализовало и у Насти отказала правая рука.