«Ехали непристегнутые на месте гроба»: Собчак поблагодарила за эти слова ДПС

Светская львица до сих пор не может отойти от торжества.

Ксения Собчак пришла в восторг от полицейских, которые оштрафовали ее и Константина Богомолова за езду в катафалке.

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Напомним, телеведущая и режиссер выбрали нестандартный автомобиль для своей свадьбы, которая состоялась 13 сентября. Звезды уселись в катафалк, намеренно выставив себя на обозрение публике.

Дорожные стражи общественного порядка проявили строгость к бывшему кандидату в президенты России и оштрафовали ее за неправильную езду. Во-первых, пара была не пристегнута, а во-вторых, они ехали с открытой дверью. Собчак, в своем Instagram искренне этому повеселилась.

«Отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: «ехали непристегнутые на месте гроба», — написала она.

Ксения также призналась, что до сих пор не может отойти от вчерашнего праздника, с трудом соображает и все еще находится в постели.