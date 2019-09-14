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На концерте «Иванушек» фанаты подрались из-за футболки

Драка в Новосибирске завершилась снятием побоев в трамвпункте.

На концерте «Иванушек» фанаты подрались из-за футболки
https://www.instagram.com/kirillturichenko/

Бросать в толпу футболки — старая добрая традиция солистов «Иванушек». Вот и во время концерта в Новосибирске Кирилл кинул в зал майку. Только вот артист и не думал, что это привезет к массовой драке.

Ни один из фанатов не готов был уступать «трофей». Зато каждый решил отстаивать памятный сувенир с кулаками. В драку бросились даже девушки…

«Шок! Добрая переросла в драку со снятием побоев в травмпункте», — поведал о ЧП Туриченко.

Впрочем, кажется, артисты перепугались больше самих зрителей, так что даже всерьез задумались отказаться от обычая с майкой, существующего на протяжении всей истории группы.

«А может и правда не стоит? Здоровье то важнее», — добавил Туриченко.

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«Иванушки International»Кирилл ТуриченкоНовосибирск

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На концерте «Иванушек» фанаты подрались из-за футболки
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