На концерте «Иванушек» фанаты подрались из-за футболки

Бросать в толпу футболки — старая добрая традиция солистов «Иванушек». Вот и во время концерта в Новосибирске Кирилл кинул в зал майку. Только вот артист и не думал, что это привезет к массовой драке.

Ни один из фанатов не готов был уступать «трофей». Зато каждый решил отстаивать памятный сувенир с кулаками. В драку бросились даже девушки…

«Шок! Добрая переросла в драку со снятием побоев в травмпункте», — поведал о ЧП Туриченко.

Впрочем, кажется, артисты перепугались больше самих зрителей, так что даже всерьез задумались отказаться от обычая с майкой, существующего на протяжении всей истории группы.

«А может и правда не стоит? Здоровье то важнее», — добавил Туриченко.