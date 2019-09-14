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«Лучшая версия меня»: Хмельницкая показала фото взрослой дочери

Александра поразительно похожа на знаменитую мать.

«Лучшая версия меня»: Хмельницкая показала фото взрослой дочери
Алена Хмельницкая/globallookpress.com

Актриса Алена Хмельницкая довольно часто делится со своими подписчиками в Instagram снимками своей 9-летней дочери Ксении Кеосаян. Увидеть ее старшую наследницу – редкий случай. И вот он наступил, любимица публики представила поклонникам дочь Александру, которая поразительно похожа на нее.

«Сашка моя! Лучшая версия меня! Моя пазла», — написала звезда российского кино про старшую дочь.

Актриса с удивлением отметила, что скоро ей будет 25 лет. Девушка много лет жила без братьев и сестер, «а теперь у нее почти 3 сестры и брат». Кроме Ксении, Хмельницкая посчитала еще детей своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна от его второй жены Маргариты Семоньян, Марьяну и Баграта. А также его еще нерожденную дочь (Маргарита беременна). В одной из программ «Секрет на миллион» на НТВ стало известно, что, скорее всего, девочку назовут Маро.

Напомним, брак Хмельницкой и Кеосаяна длился 21 год, они расстались в 2014 году.

Ниже на фото — младшая дочь актрисы Ксения.

Как вы считаете, на кого она больше похожа: на мать или отца?

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«Лучшая версия меня»: Хмельницкая показала фото взрослой дочери
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