«Настя, держись!»: Киркоров обратился к тяжелобольной Заворотнюк

С апреля этого года Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике. Это спровоцировало множество слухов. В конце лета в обществе начали активно обсуждать, что у актрисы диагностировали рак. В августе она неожиданно отменила свое участие в спектакле в Санкт-Петербурге, а вскоре и стало известно, что звезда уехала в Европу лечиться от онкологического заболевания. Однако вернувшись в Москву ей стало плохо.

больше по теме Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на публике Последний раз она выходила в свет в апреле на открытии ювелирного салона в Ереване.

Несколько дней назад журналисты узнали, что артистка лежит в больнице под чужой фамилией. По слухам, у Заворотнюк начался отек мозга, а утром 14 сентября появилась информация, что ее частично парализовало. Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому. Несколько коллег Анастасии подтвердили, что у женщины последняя стадия рака головного мозга. Однако директор звезды призывает не верить сплетням.

Но похоже, что ситуация все-же серьезная. За главную «няню» страны переживают даже артисты. Отгулявший на свадьбе Ксении Собчак Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Заворотнюк и написал ей слова поддержки.

«Настя, держись!», — обратился он к тяжелобольной актрисе.

Отметим, что ранее настоятель храма, с которым общалась мама Анастасии Валентина Заворотнюк, поведал, что женщина была встревожена и попросила помолиться за ее дочь. По словам нейрохирурга Александра Тушева, если у человека четвертая стадия рака, то шансов на выздоровление нет. Медицина пока не продвинулась так далеко, чтобы лечить настолько запущенную болезнь. По его словам, средняя выживаемость пациентов с такой стадией составляет от восьми месяцев до года.

А у вас какие любимые спектакли или фильмы с участием Заворотнюк?