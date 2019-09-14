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«Настя, держись!»: Киркоров обратился к тяжелобольной Заворотнюк

По некоторым данным, актриса в тяжелом состоянии находится в реанимации.

«Настя, держись!»: Киркоров обратился к тяжелобольной Заворотнюк
Филипп Киркоров. фото: globallookpress.com

С апреля этого года Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике. Это спровоцировало множество слухов. В конце лета в обществе начали активно обсуждать, что у актрисы диагностировали рак. В августе она неожиданно отменила свое участие в спектакле в Санкт-Петербурге, а  вскоре и стало известно, что звезда уехала в Европу лечиться от онкологического заболевания. Однако вернувшись в Москву ей стало плохо.

Несколько дней назад журналисты узнали, что артистка лежит в больнице под чужой фамилией. По слухам, у Заворотнюк начался отек мозга, а утром 14 сентября появилась информация, что ее частично парализовало. Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому. Несколько коллег Анастасии подтвердили, что у женщины последняя стадия рака головного мозга. Однако директор звезды призывает не верить сплетням.

Но похоже, что ситуация все-же серьезная. За главную «няню» страны переживают даже артисты. Отгулявший на свадьбе Ксении Собчак Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Заворотнюк и написал ей слова поддержки.

«Настя, держись!», — обратился он к тяжелобольной актрисе.

Филипп Киркоров и Анастасия Заворотнюк. фото
Филипп Киркоров и Анастасия Заворотнюк. фото: instagram.com/fkirkorov/

Отметим, что ранее настоятель храма, с которым общалась мама Анастасии Валентина Заворотнюк, поведал, что женщина была встревожена и попросила помолиться за ее дочь. По словам нейрохирурга Александра Тушева, если у человека четвертая стадия рака, то шансов на выздоровление нет. Медицина пока не продвинулась так далеко, чтобы лечить настолько запущенную болезнь. По его словам, средняя выживаемость пациентов с такой стадией составляет от восьми месяцев до года.

А у вас какие любимые спектакли или фильмы с участием Заворотнюк?

 

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«Настя, держись!»: Киркоров обратился к тяжелобольной Заворотнюк
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