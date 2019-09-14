Андрей Малахов иронично ответил Собчак в сети

Телеведущий поделился в своем Instagram забавным видео с женой из ванны.

В день собственной свадьбы Ксения Собчак подкинула еще один повод для разговоров… В эфире Первого канала появились проморолики, намекающие на новое ток-шоу, ведущей которого может стать Собчак.

На видео жена Константина Богомолова нежится в роскошной ванне, в пене. Теледива говорит по телефону.

«Привет, Андрей! — отвечает Ксения собеседнику. — Он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться!». Из-за чего некоторые зрители и решили, что Ксюша будет вести передачу, схожую с той, что ведет Малахов на «России».

Андрей, который накануне побывал на свадьбе у Собчак, подготовил «видео-ответ». И уже утром 14 сентября выложил ролик из ванны с женой.

«Да, моя дорогая, ты знаешь, сколько у него было таких как ты», — иронизировал он.

больше по теме Андрей Малахов приехал на венчание Собчак и Богомолова В скором времени молодожены и их гости отправятся в ресторан, чтобы бурно отметить бракосочетание.

Поклонники удивились и тому, как Малахову удалось уговорить жену на эту авантюру. Ведь Наталья Шкулева до этого никогда не раздевалась на видео. А тем более, на виду у 2,5 миллионов подписчиков мужа в Instagram.