«А не снесут ли храм?»: Кураев высказался о венчании Собчак

Режиссер и журналистка совершили таинство в церкви, где в свое время были Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

В свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова мало кто верил, а тем более в то, что влюбленные решат венчаться… Но, как оказалось, они не только совершили это таинство, но и сделали это в одном из старинных московских храмов — в церкви Вознесения Господня у Никитских ворот.

Том самом месте, где прошло венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой.

Писатель и общественный деятель Андрей Кураев возмущен поступком звезд, заявив, что храм не место для спектаклей. К тому же, после похожей ситуации в Нижнем Новгороде храм и вовсе пришлось снести.

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«Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?» — заметил Кураев.

Напомним, Ксения и Константин сказали друг другу «Да» в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. На вечерний банкет же в Музей Москвы их пришли поздравить 300 человек.