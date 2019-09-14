«А не снесут ли храм?»: Кураев высказался о венчании Собчак

В свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова мало кто верил, а тем более в то, что влюбленные решат венчаться… Но, как оказалось, они не только совершили это таинство, но и сделали это в одном из старинных московских храмов — в церкви Вознесения Господня у Никитских ворот.
Том самом месте, где прошло венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой.
Писатель и общественный деятель Андрей Кураев возмущен поступком звезд, заявив, что храм не место для спектаклей. К тому же, после похожей ситуации в Нижнем Новгороде храм и вовсе пришлось снести.
«Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?» — заметил Кураев.
Напомним, Ксения и Константин сказали друг другу «Да» в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. На вечерний банкет же в Музей Москвы их пришли поздравить 300 человек.