Дайнеко поделилась фото в своем лучшем весе

Певица показала стройную фигуру в латексном платье через два месяца после рождения дочки.

32-летняя исполнительница этим летом заметно похудела… Поклонники не перестают одаривать Вику комплиментами.

Однако Дайнеко поспешила заметить, что это еще не ее «лучший вес». Звезда сцены уверена, что не выглядела никогда также прекрасно, как после рождения дочери четыре года назад. Певица поделилась архивным снимком в зеленом латексном платье.

«Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что «до» было все абсолютным ребячеством», — заметила она.

Напомним, Виктория стала мамой осенью 2015 года: она родила дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана.