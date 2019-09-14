Романтика на озере: Летучая устроила свидание с мужем

40-летняя телеведущая не раз говорила, как важно поддерживать романтику в отношениях… И устраивать свидания мужу. Вот и на этот раз Елена организовала романтичный отдых в Италии, на озере рядом с городом Эрбуско.
Программа у пары выдалась насыщенная: прогулки по виноградникам и путешествие по озеру.
«Озеро Изео меня покорило, а добавить к этому ужин и закат», — описала программу идеального дня Летучая.
До этого пара отдыхала на Мальдивах. Именно там звезда и рассказала, что они с мужем практически не ссорятся. Так как считают это пустой тратой времени, которое можно провести в удовольствие.