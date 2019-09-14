ЗВЕЗДЫ

Романтика на озере: Летучая устроила свидание с мужем

Экс-ведущая «Ревизорро» пригласила мужа в Италию наслаждаться виноградниками и прогулками по озеру.

Романтика на озере: Летучая устроила свидание с мужем
https://www.instagram.com/elenapegas/

40-летняя телеведущая не раз говорила, как важно поддерживать романтику в отношениях… И устраивать свидания мужу. Вот и на этот раз Елена организовала романтичный отдых в Италии, на озере рядом с городом Эрбуско.

Программа у пары выдалась насыщенная: прогулки по виноградникам и путешествие по озеру.

«Озеро Изео меня покорило, а добавить к этому ужин и закат», — описала программу идеального дня Летучая.

До этого пара отдыхала на Мальдивах. Именно там звезда и рассказала, что они с мужем практически не ссорятся. Так как считают это пустой тратой времени, которое можно провести в удовольствие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Летучая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Романтика на озере: Летучая устроила свидание с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: