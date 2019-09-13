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«Хочу, чтобы у вас родился ребенок»: Бондарчук поздравила Собчак

Экс-супруга Федора Бондарчука пожелала молодоженам долгой и крепкой супружеской жизни.

«Хочу, чтобы у вас родился ребенок»: Бондарчук поздравила Собчак
https://www.instagram.com/a030aa/

Свадьбу Константина Богомолова и Ксении Собчак еще долго будут вспоминать как самую веселую церемонию этого года. Все же не каждый день молодожены приезжают в ЗАГС в катафалке, а потом едут в храм венчаться в карете.

Но несмотря на всю самоиронию влюбленных, поздравления от гостей звучали самые искренние. Так близкая подруга невесты, Матильда, расплакалась прямо на торжестве.

Ксения Собчак
Богомолов, Собчак и Бондарчук. Фото: @rudkovskayaofficial

А вот Светлана Бондарчук пожелала молодым скорейшего прибавления в семье.

«Я хочу, чтобы этот союз был счастливым на всю жизнь и хочу, чтобы у вас родился ребенок», — сказала со сцены Светлана.

Видео трогательного поздравления в Сеть выложила Яна Рудковская, а на словах о малыше звездный продюсер добавила еще и приписку от себя: «ждем».

Напомним, о второй беременности Ксении Собчак заговорили еще в середине лета. Однако ни Константин, ни Ксения эту информацию пока не подтвердили.

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Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

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«Хочу, чтобы у вас родился ребенок»: Бондарчук поздравила Собчак
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