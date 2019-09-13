Кристина Асмус обнародовала десять неизвестных фактов о себе

Актриса призналась, что собаки спят вместе с ней и Гариком Харламовым.

Актриса Кристина Асмус часто делает в своем Instagram довольно неожиданные признания. А еще она принимает участие во флешмобе, участники которого в соцсети рассказывают о том, что о них могут знать только близкие люди.

Супруга Гарика Харламова попотчевала своих подписчиков новой порцией интересных фактов о себе. Оказывается, маленькая и худенькая Кристина очень быстро поглощает пищу, не любит халаты и во время телефонных разговоров часто ходит туда-сюда.

«Я до сих пор путаю, что такое яйца вкрутую, а что такое всмятку. Говорят, «мешочек» ещё какой-то есть. В детстве мы с сестрой во всех общественных местах громко и уверенно разговаривали на псевдо-иностранном языке», — написала Асмус.

Актриса внимательно читает книги и смотрит фильмы или интервью. Если что-то не поняла, перечитывает, либо пересматривает кусок.

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«Собаки спят с нами на кровати (давайте, закидайте меня чем-нибудь). И, да, мы хорошо следим за их здоровьем и гигиеной», — поделилась Кристина.

Ранее она признавалась, что единственные косметические процедуры, которые она себе позволяла, это отбеливание зубов и наращивание ресниц. Также Асмус никогда не выбрасывает мусор из окна машины, иногда проходит интернет-тесты и против того, чтобы детей одевали в военную форму ради снимков к 9 мая.