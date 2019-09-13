ЗВЕЗДЫ

Сергей Жуков растрогался поступком сына

Певец рассказал, как его дети относятся к деньгам.

Сергей Жуков растрогался поступком сына
Кадр программы «Пятница с Региной»

Певец и композитор Сергей Жуков в последние годы занимается вместе со своей супругой Региной Бурд семейно кондитерской. Родителям помогают трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон.

Солист группы «Руки вверх» с гордостью рассказал об этом в интервью Регине Тодоренко и Владу Топалову в рамках программы «Пятница с Региной», которая выходит на YouTube. Сергей заметил, что его дети не приучены получать деньги просто так, они их зарабатывают.

Его супруга подтвердила, что Энджел помогает собирать коробки в кондитерской. Сумма которую он потом получает зависит от того, сколько упаковок он успевает собрать за определенное время. А дочь Ника больше любит помогать лепить сладкие фигурки.

«Во-первых, это нужно всем детям в наше время прививать понимание, что деньги – это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и не воруются, и не просто берутся со стола», — пояснил свои методы воспитания Жуков.

Сергей Жуков с женой и детьми
Сергей Жуков с женой и детьми/фото: instagram.com/sezhukov

Он также поделился случаем с Энджелом, который растрогал его до слез. По его словам, они вдвоем были в магазине и мальчик попросил отца занять ему денег. 

«Он в магазине говорит: «Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Нике купить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю». Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копил себе», — рассказал артист.

Мужчина буквально расплакался, настолько сильными были эмоции: гордость за сына и желание пожалеть его. Но певец все же взял деньги, а потом дал Энджелу подработку, чтобы он побыстрее снова мог наполнить копилку. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездРегина Тодоренко и Влад ТопаловСергей Жуков и Регина БурдШоу "Пятница с Региной"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Жуков растрогался поступком сына
Интересно?
Поделись с друзьями: