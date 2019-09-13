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Михаил Куснирович подарил Собчак и Богомолову постельное белье

Предприниматель заявил, что ничего не знает о беременности невесты.

Михаил Куснирович подарил Собчак и Богомолову постельное белье
Константин Богомолов, Ксения Собчак и Михаил Куснирович/фото: Пресс-служба ГУМа

Российский бизнесмен и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович является другом Ксении Собчак и Константина Богомолова. И конечно, молодые не могли не пригласить его на торжество по случаю бракосочетания. 

Журналистам бизнесмен рассказал, что подарит новобрачным комплект постельного белья.

«Что дарили на свадьбу во времена моей молодости? Сервиз или постельное белье. Мы приехали с бельем, красивым», — сказал Куснирович.

На вопрос, как он прокомментирует слухи о беременности Ксении, Михаил Эрнестович рассудительно ответил: «Какие тут могут быть слухи? Тут либо да, либо нет». Заместитель председателя Общественной палаты Москвы и его супруга в голос заверили журналистов, что ничего не знают о возможном прибавлении в новоиспеченной семье и будут ждать официального заявления.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак стала женой театрального режиссера Константина Богомолова. Знаменитости зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, после чего, отправились на церемонию венчания.

 

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гостиКсения Собчак и Константин БогомоловМихаил Куснировичподарки на свадьбуСвадьба

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Михаил Куснирович подарил Собчак и Богомолову постельное белье
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