Михаил Куснирович подарил Собчак и Богомолову постельное белье

Предприниматель заявил, что ничего не знает о беременности невесты.

Российский бизнесмен и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович является другом Ксении Собчак и Константина Богомолова. И конечно, молодые не могли не пригласить его на торжество по случаю бракосочетания.

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Журналистам бизнесмен рассказал, что подарит новобрачным комплект постельного белья.

«Что дарили на свадьбу во времена моей молодости? Сервиз или постельное белье. Мы приехали с бельем, красивым», — сказал Куснирович.

На вопрос, как он прокомментирует слухи о беременности Ксении, Михаил Эрнестович рассудительно ответил: «Какие тут могут быть слухи? Тут либо да, либо нет». Заместитель председателя Общественной палаты Москвы и его супруга в голос заверили журналистов, что ничего не знают о возможном прибавлении в новоиспеченной семье и будут ждать официального заявления.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак стала женой театрального режиссера Константина Богомолова. Знаменитости зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, после чего, отправились на церемонию венчания.