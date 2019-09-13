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Первый поцелуй Собчак и Богомолова состоялся под звуки классической музыки

Новобрачные организовали банкет на 300 персон.

Первый поцелуй Собчак и Богомолова состоялся под звуки классической музыки
Ксения Собчак и Константин Богомолов. фото: instagram.com/konbog75/

Пятница, 13 сентября, запомнится многим, так как в этот день сыграла свадьбу Ксения Собчак. Светская львица не пожалела денег на торжество. Утром она вместе с возлюбленным Константином Богомоловым расписалась в Грибоедовском ЗАГСе. на столь важном событии присутствовали только родственники и близкие друзья. Затем новобрачные уехали в катафалке кататься по Москве. Они возложили цветы к памятнику и отправились готовиться к венчанию.

К храму Собчак подъехала с избранником на карете, запряженной четверкой черных скакунов. Она сменила наряд на подвенечный и украсила голову кружевной фатой. Посаженным отцом стал Андрей Малахов. Уже ближе к 19:00 гости начали собираться на банкете. Хотя ранее поступала информация, что Ксения в последний момент изменила место проведения банкета.

Торжественная церемония началась с поцелуя молодоженов. Они поднялись на красную сцену и как только засверкали фейерверки-фонтаны и зазвучала музыка немецкого композитора Георга Генделя, которого очень любит Богомолов, влюбленные поцеловались на глазах публики. Публика искупала Собчак и ее новоиспеченного мужа в овациях под крики «Горько!». Скорее всего, празднование продлится до самого утра.

Известно, что на свадьбу светской львицы приехала Светлана Бондарчук, Константин Эрнст с женой Софьей, актриса Рената Литвинова, бывшая жена лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда и другие известные персоны. Всего на празднике будут веселиться около 300 гостей. Ранее стало известно, что Богомолов не пригласил на свою свадьбу многих коллег по театру.

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Первый поцелуй Собчак и Богомолова состоялся под звуки классической музыки
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