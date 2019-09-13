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По стопам мамы: дочь Лободы влюбилась в хулигана

Певица посекретничала с 8-летней наследницей Евой.

По стопам мамы: дочь Лободы влюбилась в хулигана
https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Певица не раз признавалась, что старается быть подругой для своих дочерей. И уже секретничает со старшей Евой.

На днях же девочка разоткровенничалась с мамой, заявив, что влюбилась. Более того, рассказала, что избранник не «пай-мальчик», а «оторва».

«Я влюбилась в хулигана», — застенчиво признается на видео маме Евангелина. А также добавила, что симпатия взаимна…

Мама не растерялась и выбор девочки поддержала. К тому же, Лобода и сама всегда выбирала плохих парней.

«Тебе нравятся хулиганы? Как и маме. Хорошо», — разоткровенничалась мама с наследницей.

Напомним, у Светланы также растет дочь Тильда. Имя отца девочки звезда сцены не озвучила, хотя поклонники подозревают, что артистка родила дочь от солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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Светлана Лобода

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По стопам мамы: дочь Лободы влюбилась в хулигана
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