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Садальский пожелал Собчак и Богомолову счастья, несмотря на пятницу 13-е

Артист рассказал о суевериях.

Садальский пожелал Собчак и Богомолову счастья, несмотря на пятницу 13-е
Станислав Садальский/фото: Лариса Кудрявцева

Ксения Собчак и Константин Богомолов зарегистрировали свой брак в пятницу, 13-го, несмотря на  плохую примету. Станислав Садальский поздравил их в Instagram с этим событием и пожелал, чтобы беды обходили молодых стороной. 

«А в Пятницу, 13 я тоже не верю. И просыпанная соль не работает. Черная кошка однажды принесла удачу в кино, с тех пор отношусь к ней с уважением», — признался актер.

По его словам, он любит возвращаться домой за забытыми вещами и в зеркало не смотрится — для него эта примета работает на удачу. Но были в его жизни и сбывшиеся знаки, предвещавшие беду. 

«Однажды в храме на Пятницкой, прямо во время съемки фильма «Сердце не камень» на мне вспыхнул огнем лисий воротник, когда я подошел к иконе. Какая-то старуха в церкви, заметив это, предрекла скорую беду. Она пробормотала, что будет молиться за меня в течение сорока дней, чтоб я был жив и здоров, но, всё равно, близкий мне человек уйдет из жизни. Я тогда посмеялся, но на 40-й день погиб мой брат…», — вспоминает Садальский.

Тогда, ему с похоронами брата помог отец Ксении — Анатолий Собчак. Он отметил, что актеры по своей природе суеверны и необходимость лечь даже бутафорский гроб всегда пугает. 

Актер напомнил также, что на съемках «Вия» Наталье Варлей приходилось много времени находиться в гробу и однажды она чуть не погибла, выпав из него с большой высоты (речь о кадрах, когда гроб с актрисой поднимается в воздух). Ее спас подоспевший вовремя Леонид Куравлев. 

Впрочем, Ксения Собчак и Константин Богомолов дали понять, что не верят в приметы.

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Ксения Собчак и Константин БогомоловприметыПятница 13-еСтанислав Садальскийсуеверия

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Садальский пожелал Собчак и Богомолову счастья, несмотря на пятницу 13-е
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