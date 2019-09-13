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Бородина регулярно обращается за помощью к психологу

Ведущая «Дома-2» ответила на вопрос подписчиков, что не считает поход к специалисту чем-то зазорным.

Бородина регулярно обращается за помощью к психологу
https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина является примером для своих подписчиков. Можно позавидовать тому, как девушка успевает абсолютно все: работать, заниматься детьми, да еще и в театры со свекровью ходить.

На днях же звезда призналась, что и у нее бывают тяжелые периоды. Более того, она не раз обращалась к психологу.

«К психологам отношусь положительно и сама хожу. Любому человеку нужно уметь выговориться, ставить голову на место, менять отношение и услышать себя со стороны», — ответила ведущая телестройки на вопрос подписчиков.

Напомним, ранее звезда «Дома-2» рассказала, что крайне довольна своим браком. При этом, Бородина призвала всех девушек не торопиться сглаживать все «острые углы», а научиться хорошенько «мариновать» мужчин после ссоры.

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«Дом-2»Ксения Бородина

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Бородина регулярно обращается за помощью к психологу
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