Бородина регулярно обращается за помощью к психологу

Ведущая «Дома-2» ответила на вопрос подписчиков, что не считает поход к специалисту чем-то зазорным.

Ксения Бородина является примером для своих подписчиков. Можно позавидовать тому, как девушка успевает абсолютно все: работать, заниматься детьми, да еще и в театры со свекровью ходить.

На днях же звезда призналась, что и у нее бывают тяжелые периоды. Более того, она не раз обращалась к психологу.

«К психологам отношусь положительно и сама хожу. Любому человеку нужно уметь выговориться, ставить голову на место, менять отношение и услышать себя со стороны», — ответила ведущая телестройки на вопрос подписчиков.

Напомним, ранее звезда «Дома-2» рассказала, что крайне довольна своим браком. При этом, Бородина призвала всех девушек не торопиться сглаживать все «острые углы», а научиться хорошенько «мариновать» мужчин после ссоры.