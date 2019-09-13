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«Люблю стервозную силу в женщинах»: Богомолов высказался о Собчак

Накануне свадьбы 44-летний режиссер признался, почему выбрал в спутницы журналистку.

«Люблю стервозную силу в женщинах»: Богомолов высказался о Собчак
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

В любовь Ксении Собчак и Константина Богомолова поначалу мало кто верил. Однако они не только заставили даже скептиков поверить в собственные чувства, но и сыграли пышную свадьбу в пятницу, 13 сентября. Накануне Константин впервые ответил на вопрос, за что любит Собчак.

«Люблю злую женскую энергию, стервозную очень», — заметил режиссер в интервью Tatler.

Напомним, свадьба Константина и Ксении состоялась 13 сентября в Москве. Влюбленные сказали друг другу «да» в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Само же торжество прошло в лучших традициях всех молодоженов: с большими сервированными столами, катаниями по городу и, конечно же, фотосессией в центре города. Молодоженов поздравят порядка 300 приглашенных гостей.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения Собчак

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«Люблю стервозную силу в женщинах»: Богомолов высказался о Собчак
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