Рианна не скрывает, что мечтает сняться в фильме о Бэтмене

Рианна призналась журналистам, что хотела бы сыграть одну из ролей в новом фильме о Бэтмене. У звезды поп-сцены уже есть опыт съемок в кино — она играла в картинах «Морской бой» и «Восемь подруг Оушена».

больше по теме Рианна появилась сразу на трех обложках китайского журнала Певица приняла участие в экзотической фотосессии.

Артистка даже назвала своего любимого персонажа из саги о Бэтмене — это Ядовитый Плющ. Она даже одевалась в костюм суперзлодейки на одной вечеринок по случаю Хэллоуина.

При этом певица отметила, что роль ей пока не предложили. «Знаете, они мне еще не позвонили», — пожаловалась она журналистам.

Рианна уже признавалась в любви к Бэтмену, когда выложила на своей странице в Instagram видео своих новых сапог, сравнив их с «бэтмобилем».