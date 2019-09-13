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Рианна не скрывает, что мечтает сняться в фильме о Бэтмене

Певица уже подобрала себе роль.

Рианна не скрывает, что мечтает сняться в фильме о Бэтмене
Рианна. Фото: ImagePressAgency/face to face

Рианна призналась журналистам, что хотела бы сыграть одну из ролей в новом фильме о Бэтмене. У звезды поп-сцены уже есть опыт съемок в кино — она играла в картинах «Морской бой» и «Восемь подруг Оушена». 

Артистка даже назвала своего любимого персонажа из саги о Бэтмене — это Ядовитый Плющ. Она даже одевалась в костюм суперзлодейки на одной вечеринок по случаю Хэллоуина. 

При этом певица отметила, что роль ей пока не предложили. «Знаете, они мне еще не позвонили», — пожаловалась она журналистам. 

Рианна уже признавалась в любви к Бэтмену, когда выложила на своей странице в Instagram видео своих новых сапог, сравнив их с «бэтмобилем». 

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БэтменкинокинокомиксыРианна

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Рианна не скрывает, что мечтает сняться в фильме о Бэтмене
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