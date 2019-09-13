В Сети сравнили дочь Мадонны с молодой Леди Гагой 

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, успешно пробует силы в модельном бизнесе. Недавно она побывала на презентации коллекции Proenza Schouler в Нью-Йорке. Девушка сидела в первом ряду и, конечно же, попала в объективы камер фотографов. Событие, прямо скажем, рядовое. Но вот то, как выглядела 22-летняя Лурдес на фото, поразило пользователей Twitter.

«Дочь Мадонны выглядит как молодая Леди Гага », — удивились пользователи.

«Лурдес Леон (слева) и Леди Гага (справа). Или это один и тот же человек?» — пишут фанаты и сравнивают фотографии звезд.

Сразу же пошли рационализаторские предложения: «Если кто-нибудь возьмется снимать биографию Леди Гаги, дочь Мадонны может в ней сыграть».

«Лурдес и Леди Гага выглядят как близнецы. Посмотрите, как похожи, когда обе были блондинками. Близнецы, буквально близнецы».

Нашлись и те, кто капнул еще глубже и сравнил не только Гагу и Лурдес, но и их матерей: «Леди Гага, похожая на дочь Мадонны Лурдес, и Мадонна, похожая на мать Леди Гаги Синтию… Да, это теория заговора, которая меня действительно интересует».

Но далеко не все согласны с этим мнением: «Все говорят, Лурдес выглядит как Леди Гага, а я вижу Шер 70-х». Что ж, действительно похожа!