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Собчак рассказала, почему в день свадьбы устроила «пир на весь мир»

Телеведущая ответила, для чего ей пышное торжество.

Собчак рассказала, почему в день свадьбы устроила «пир на весь мир»
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак и Константин Богомолов в очередной раз удивили всех. Когда все надеялись и ждали, что те устроят закрытую вечеринку, куда приглашения получит ограниченный «круг избранных», влюбленные организовали пышное торжество.

На празднике было все: и торжественное бракосочетание в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, банкет в музее, пышное венчание, катафалк в качестве автомобиля молодоженов, возложение цветов к памятнику.

И выглядело это как хорошо организованный спектакль, поставленный женихом. Но, как оказалось, это было больше желанием Ксении.

«Для меня свадьба — это моя жизнь, моя работа. Такое количество свадеб, как я, в нашей стране провел, наверное, только Иван Ургант. Я уже наученная караваями и хором казаков. Для меня это была возможность впихнуть все мои знания о свадьбах в одно большое торжество», — призналась Собчак в интервью Tatler.

Звезда отметила, что в последнее время все делают «правильные свадьбы, чтобы только друзья скромно посидели».

«А мне, наоборот, захотелось всего», — поведала телеведущая.

Влюбленные даже сделали фотографии на Красной площади и тут же поделились ими с поклонниками.

«Это круто, когда можно говорить другому человеку: «я люблю тебя». Это красиво и хорошо. И это проявление детства, и проявление счастья, — заметил счастливый жених.

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Константин БогомоловКсения СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

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Собчак рассказала, почему в день свадьбы устроила «пир на весь мир»
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