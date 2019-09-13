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Свадебная традиция: Богомолов и Собчак возложили гвоздики к памятнику

Молодожены после росписи в ЗАГСе возложили цветы у монумента князю Владимиру.

Свадебная традиция: Богомолов и Собчак возложили гвоздики к памятнику
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Константин Богомолов официально стал мужем Ксении Собчак в пятницу, 13 сентября. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Во время важного события присутствовали лишь родственники и близкие. Потом новобрачные покинули место проведения церемонии в катафалке. Однако перед тем, как направиться в церковь, они заехали на Боровицкую площадь. Решил не отказываться от свадебных традиций: фото и цветы у памятника.

Собчак в белом платье под руку с мужем подошла к памятнику князю Владимиру и возложила алые гвоздики. В своем телеграм-канале  и в Instagram светская львица поделилась снимком, на котором она запечатлена у памятника.

«В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному всаднику. И когда я спросила у Богомолова, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «ложи сюда…» — рассказала Ксения.

На фото видно, что появление молодоженов привлекло внимание прохожих. Они наблюдали за парой и даже пытались сфотографировать их. К слову, позже для венчания супруги успели переодеться. Константин избавился от пестрой рубашки, надев белую, а его избранница выбрала более скромное по фасону платье и кружевную фату.

Посаженным отцом стал Андрей Малахов. Он держал корону во время таинства над головой Собчак. Как известно, они дружат уже много лет. К храму влюбленные приехали на карете, а вот на банкет они отправились на черной машине. Известно, что оформление праздника было выполнено в готическом стиле. Столы покрывают бардовые скатерти, а тарелки, бокалы и остальная посуда полностью черного цвета. По некоторым данным, на свадебном застолье соберется около 300 гостей.

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Свадебная традиция: Богомолов и Собчак возложили гвоздики к памятнику
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